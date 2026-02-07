На Украине произошло землетрясение

ГЦСК Украины: Вблизи Полтавы произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

Вблизи города Полтавы в центральной части Украины произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля (ГЦСК) республики.

Эпицентр землетрясения находится в Полтавском районе на глубине девяти километров. Толчки были зафиксированы в 19:46 (20:46 по московскому времени).

Ранее землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера фиксировалось в Тернопольской области Украины 12 декабря. Очаг сейсмотолчков залегал на глубине трех километров. Похожий случай произошел 8 декабря в Закарпатской области — тогда его магнитуда равнялась 1,8 балла, а очаг толчков залегал на глубине восьми километров.