Экономика
14:38, 12 декабря 2025Экономика

На Украине произошло землетрясение

В Тернопольской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

На западе Украины произошло землетрясение. Об этом сообщает главный центр специального контроля страны.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Чертковском районе Тернопольской области. Магнитуда составила 2,9 по шкале Рихтера, что характерно для ощутимых землетрясений. Очаг сейсмотолчков залегал на глубине трех километров. Последний случай землетрясения на Украине был зарегистрирован 8 декабря в Закарпатской области. Его магнитуда тогда равнялась 1,8, а очаг залегал на глубине восьми километров.

Ранее 12 декабря в Японии случилось новое землетрясение. Его магнитуда достигла 6,7, что относит землетрясение к классу сильных. О пострадавших и разрушениях не сообщалось, объявлена угроза цунами. На побережье могут обрушиться метровые волны. Новое землетрясение случилось всего спустя несколько дней после предыдущего, магнитудой 7,6. Сейсмическая активность захлестнула восточное побережье префектуры Аомори, после чего в стране объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Менее чем за двое суток на островах зафиксировали 24 афтершока.

