Бывший СССР
15:22, 7 февраля 2026Бывший СССР

На Украине загорелся склад кондитерской компании Порошенко

«Страна.ua»: Склад компании Порошенко в Киевской области горит второй день
Вячеслав Агапов

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout / Reuters

В Киевской области загорелся склад кондитерской компании Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом со ссылкой на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает издание «Страна.ua».

Склад в городе Яготине горит уже второй день. ГСЧС в своем Telegram-канале опубликовала новость о пожаре на складском комплексе в Яготине, но не уточнила, что это за объект. По информации ведомства, пожар возник после атаки российских БПЛА.

Видео удара «Шахеда» по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области опубликовал Telegram-канал «Киевский Движ».

