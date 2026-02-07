Реклама

02:51, 7 февраля 2026

На Западе испугались решения России и Китая по Украине

Steigan: Разговор Путина и Цзиньпина стал негативным событием для Запада
Марина Совина
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Прошедший на неделе разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стал негативным событием для Запада, сообщает норвежский портал Steigan.

Отмечается, что в ходе разговора стороны договорились об усилении координации в вопросе Украины. «Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. (…). Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине», — говорится в статье.

По данным издания, прошедшие России и Китая окончательно закрепили неудачу стран Запада в вопросе отделения Москвы от Пекина в вопросе безопасности. Автор также назвал прорывом договоренности, достигнутые во время беседы Путина и Цзиньпина.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

