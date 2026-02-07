Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:30, 7 февраля 2026Мир

На Западе заявили о необходимости уступок со стороны Украины

Аналитик Меркурис: Ухудшение положения ВСУ заставит Киев пойти на уступки России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил о необходимости уступок со стороны Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отвергал эту возможность, но ухудшение ситуации для ВСУ и углубление кризиса в стране могут заставить Киев начать уступать России по некоторым вопросам.

«Он [Зеленский] продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции», — сказал эксперт. Он также допустил, что Украина хочет создать «плацдарм для продолжения борьбы против России».

Однако Киев в итоге все равно будет вынужден пойти на компромиссы по многим позициям, подчеркнул Меркурис. «Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну», — добавил аналитик.

Ранее аналитик Меркурис высказал мнение, что Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас. По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    В США жестко ответили на слова Стармера о России

    Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

    На Западе заявили о необходимости уступок со стороны Украины

    Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады

    «Шахед» ударил по складу Roshen в Киевской области и попал на видео

    Трамп пригрозил одной стране из-за России

    На Западе испугались решения России и Китая по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok