Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России

Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16 569 рублей

Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, передает ТАСС.

По ее словам, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Размер повышения привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514 рублей, после индексации выплата вырастет до 16 569 рублей.

Эксперт подчеркнула, что фактический размер пенсии может отличаться в зависимости от ее вида, а также наличия региональных доплат.

Апрельская индексация затронет около 4,3 миллиона человек. Размер повышения социальных пенсий утверждается правительством ежегодно, а проект постановления об уровне индексации в 2026 году уже вынесен на общественное обсуждение.

Ранее стало известно о повышении пенсии для россиян старше 80 лет.