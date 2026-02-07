Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 7 февраля 2026Экономика

Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России

Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16 569 рублей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, передает ТАСС.

По ее словам, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Размер повышения привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514 рублей, после индексации выплата вырастет до 16 569 рублей.

Эксперт подчеркнула, что фактический размер пенсии может отличаться в зависимости от ее вида, а также наличия региональных доплат.

Апрельская индексация затронет около 4,3 миллиона человек. Размер повышения социальных пенсий утверждается правительством ежегодно, а проект постановления об уровне индексации в 2026 году уже вынесен на общественное обсуждение.

Ранее стало известно о повышении пенсии для россиян старше 80 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Разговор Путина и Си Цзиньпина назвали плохой новостью для Запада

    Звезда реалити-шоу о роскошной жизни стал сборщиком мусора

    В России высказались о восстановлении отношений с Европой

    Раскрыты последствия атаки на Белгород американскими ракетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok