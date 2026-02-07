Стало известно о повышении пенсий для ряда граждан с 1 марта

Говырин: С 1 марта планируется повышение пенсии для россиян старше 80 лет

С 1 марта текущего года планируется повышение пенсии для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы. Об этом проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

«Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — отметил он.

Повышение составляет 100 процентов, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше, уточнил Говырин. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком, пояснил депутат.

Также отмечается, что эта мера не распространяется на страховую пенсию по инвалидности и по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2025 года средний размер пенсии в России составил около 23,5 тысячи рублей. При этом выплаты работающих пожилых граждан оказались меньше, чем у нетрудоустроенных россиян. Средний размер пенсии у первой категории оказался на уровне 21,4 тысячи рублей, а у второй — почти 24 тысячи.

До этого стало известно, что мошенники запугали россиян перспективой блокировки пенсий. Они рассылают сообщения подобного содержания от лица Соцфонда или Пенсионного фонда, чтобы обманом заставить перейти по фишинговой ссылке и ввести свои данные,