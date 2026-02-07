Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:05, 7 февраля 2026Экономика

Стало известно о повышении пенсий для ряда граждан с 1 марта

Говырин: С 1 марта планируется повышение пенсии для россиян старше 80 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

С 1 марта текущего года планируется повышение пенсии для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы. Об этом проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

«Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — отметил он.

Повышение составляет 100 процентов, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше, уточнил Говырин. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком, пояснил депутат.

Также отмечается, что эта мера не распространяется на страховую пенсию по инвалидности и по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2025 года средний размер пенсии в России составил около 23,5 тысячи рублей. При этом выплаты работающих пожилых граждан оказались меньше, чем у нетрудоустроенных россиян. Средний размер пенсии у первой категории оказался на уровне 21,4 тысячи рублей, а у второй — почти 24 тысячи.

До этого стало известно, что мошенники запугали россиян перспективой блокировки пенсий. Они рассылают сообщения подобного содержания от лица Соцфонда или Пенсионного фонда, чтобы обманом заставить перейти по фишинговой ссылке и ввести свои данные,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Военная полиция в российском регионе нашла схрон ВСУ с гранатометами

    Названы типичные ошибки при очистке авто от снега и льда

    Раскрыты сложности мартовского мирного соглашения США по Украине

    Средства ПВО за ночь отразили атаку БПЛА

    В США раскритиковали генсека ООН

    Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

    Стало известно о подготовке Европы к развороту в сторону Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok