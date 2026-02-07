Назван срок презентации законопроекта по ИИ

РИА Новости: Законопроект о регулировании ИИ могут представить в феврале

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) могут представить до конца февраля. Такой срок назвало РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля», — сообщили в аппарате.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что российские общественники провели с западными нейросетями «беседу» о политике — конфликтах в Югославии и Донбассе, — и их «диалог» закончился скандалом. По словам правозащитника, он и его коллеги были крайне недовольны результатом, так как получили «абсолютно западный нарратив, идеологизированный западный текст».