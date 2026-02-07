Реклама

Названа доля недовольных политикой Мерца немцев

INSA: Около 70 % жителей Германии недовольны правительством и канцлером Мерцем
Вячеслав Агапов

Фото: Tamir Kalifa / Getty Images

Большая часть жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца. Долю недовольных немцев со ссылкой на опрос социологического института INSA назвала газета Bild.

Недовольны политиком от Христианско-демократического союза (ХДС) 67 процентов опрошенных — на пять процентных пунктов больше, чем на прошлой неделе. Устраивает его работа только 23 процента респондентов. Десять процентов воздержались от оценки.

Также не пользуется поддержкой и действующее правительство ФРГ в составе блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Его работа не устраивает 68 процентов населения (плюс два процентных пункта за неделю). Удовлетворены работой правительства лишь 22 процента опрошенных (минус три пункта).

Как отмечают в Институте германской экономики (IW), экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро. В зоне внимания исследователей оказался период с 2020 года, за это время экономика ФРГ столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и сложностях в отношениях с Соединенными Штатами. Из потерь реального ВВП в 940 миллиардов евро практически четверть приходится на последний пункт и на последний год, в течение которого США управляет Дональд Трамп.

