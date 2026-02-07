Реклама

Мир
09:42, 7 февраля 2026Мир

Пекин предупредил о возможной отмене визита Трампа

Екатерина Графская
Фото: Leah Millis / Reuters

Китай предупредил США о возможной отмене запланированного на апрель визита президента Дональд Трамп в Пекин, если Вашингтон продолжит продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, в администрации США считают, что Пекин может использовать угрозу отмены визита как элемент давления и в итоге не пойдет на этот шаг. В то же время ряд экспертов допускает, что Белый дом способен отложить новые сделки по вооружениям до возвращения Трампа из Китая.

Источники Financial Times утверждают, что администрация Трампа прорабатывает дополнительный пакет вооружений для Тайваня — в дополнение к рекордной сделке на 11,1 миллиарда долларов, объявленной в декабре. Речь идет, в частности, о ракетах Patriot, дополнительных системах ПВО NASAMS и других видах вооружений. Общий объем возможной сделки оценивается до 20 миллиардов долларов.

Председатель КНР Си Цзиньпин поднимал этот вопрос в недавнем телефонном разговоре с Трампом, подчеркнув, что США следует «проявлять осторожность» в вопросе поставок оружия Тайваню.

Ранее стала известна главная цель Трампа в переговорах с Китаем.

