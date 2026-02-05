Раскрыт главный интерес Трампа в переговорах с Китаем

Политолог Дудаков: Трамп будет пытаться договориться с Китаем

Президент США Дональд Трамп будет пытаться договориться с Китаем по вопросу поставок американской сои, нефти и газа, но позиция Китая очень жесткая и с этим могут возникнуть проблемы, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Трамп, конечно, торопится, потому что впереди его собственный визит в Китай. (…) Много противоречий сохраняется между странами. Ситуация в торговый войнах полностью не решена», — сказал Дудаков.

Сейчас Трамп будет пытаться нарастить поставки американской сои в Китай., а также нефти и газа, но с этим могут быть большие проблемы, добавил политолог.

«Позиция Китая очень жесткая и Трампу приходиться идти на уступки, но будет пытаться с Китаем договориться, потому что иного варианта развития событий нет. И всего метания вокруг Венесуэлы, Ирана — это тоже попытка укрепить свою переговорную позицию перед визитом в КНР в апреле», — считает Дудаков.

Ранее стало известно о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года.

До этого президент Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов. По словам главы Белого дома, стороны затронули ряд ключевых тем, включая торговлю, его предстоящую апрельскую поездку в Китай, ситуацию вокруг Тайваня, конфликт между Россией и Украиной, а также текущее положение дел в Иране.