Мир
08:31, 5 февраля 2026Мир

Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года. Об он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Я буду там [в Китае] в апреле, и затем он [Си Цзиньпин] к концу года прибудет в Белый дом», — сообщил американский лидер. При этом Трамп отметил, что сохраняет хорошие отношения с лидером Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов. По словам главы Белого дома, стороны затронули ряд ключевых тем, включая торговлю, его предстоящую апрельскую поездку в Китай, ситуацию вокруг Тайваня, конфликт между Россией и Украиной, а также текущее положение дел в Иране.

До этого президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию.

