08:51, 7 февраля 2026Бывший СССР

Польша подняла в воздух военные самолеты из-за подозрительной активности России

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши подняли дежурные самолеты в воздух на фоне якобы подозрительной активности России на территории Украины. Такие данные приводит оперативное командование родов ВС страны в соцсети X.

«В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации... на Украине... в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении. Также указано, что польская сторона привела в готовность наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

По заверениям польских военных, все эти подготовительные действия совершены только в превентивных целях, они нужны для обеспечения безопасности на территориях, которые граничат с так называемыми «уязвимыми районами».

Ранее на Украине определили основную цель ударов ВС России в ночь на 7 февраля. Судя по пораженным объектам, ей стала энергетика западных регионов, «где в последнее время свет почти не выключали».

