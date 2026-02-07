Реклама

Бывший СССР
05:52, 7 февраля 2026Бывший СССР

Определена основная цель ночных ударов ВС России по территории Украины

Insider: ВС России ночными ударами поражают энергетику западных регионов Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

К 05:00 по московскому времени 7 февраля над территорией Украины зафиксировали 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России. Telegram-канал Insider UA определил основную цель ночных российских ударов.

«Основная цель россиян — энергетика западных регионов, где в последнее время свет почти не выключали», — говорится в публикации.

Источник уточняет, что российские беспилотники атакуют Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС), подстанцию 750 кВ в Киевской области. Основная масса дронов пришлась на западные регионы республики.

Кроме того, в налете задействованы «Калибры», они бьют по городу Бурштын в Ивано-Франковской области Украины, где расположена Бурштанская ТЭС.

Ранее в небе над Украиной заметили стратегические ракетоносцы. До этого украинские ресурсы предупреждали, что ВС России готовятся выбить всю энергетику Киева.

    Последние новости

