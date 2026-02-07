Популярный люксовый бренд неожиданно подал заявку на регистрацию в России

Бренд Chanel подал две заявки на регистрацию одноименных товарных знаков в РФ

Люксовый бренд Chanel, ранее покинувший российский рынок, подал две заявки на регистрацию одноименных товарных знаков в РФ. Это следует из данных Роспатента, сообщает ТАСС.

Заявки были поданы из Швейцарии от компании «Шанель САРЛ» — правообладателя бренда — 29 января и 2 февраля 2026 года. Регистрация запрашивается по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, включая оборудование и машины для текстильной и кожевенной промышленности, ручные инструменты, приборы для массажа и гигиены, мебель и аксессуары для хранения, а также текстиль и сопутствующую продукцию.

Chanel приостановил деятельность в России в марте 2022 года, а к марту 2024-го завершил присутствие на рынке, расторгнув договоры аренды и закрыв бутики. Подача заявок на товарные знаки не означает автоматического возвращения бренда, но позволяет сохранить правовую защиту обозначений на территории РФ.

Ранее стало известно, что итальянский дом моды Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметики.