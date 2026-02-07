Ушедший из России люксовый бренд зарегистрировал товарный знак для косметики

Итальянский дом моды Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметики

Ушедший из России люксовый бренд зарегистрировал товарный знак для косметических и чистящих средств. Об этом сообщает ТАСС.

Итальянский дом моды Prada подал заявку на регистрацию бренда в стране в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) еще в марте прошлого года. Права на торговые марки истекают 17 марта 2035-го.

Товарный знак Luna Rossa зарегистрирован по третьему классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под ним можно выпускать препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, чистящие, полирующие и абразивные средства, мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, средства для чистки зубов.

Prada заявила о приостановке деятельности в России в 2022 году. Российское юрлицо «Прада Рус», по данным сервиса, продолжает работу. С 2021 года выручка компании сократилась в 7 раз — с 6,9 миллиарда рублей до 1 миллиарда рублей.