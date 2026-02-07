Посол обвинил Европу в подготовке населения к конфликту с Россией

Посол Гончар: Европа готовит население к вооруженному конфликту с Россией

Посол РФ в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости обвинил Европу в подготовке населения к конфликту с Россией.

По его словам, европейские страны стремительно милитаризируются, экономика переводится на военные рельсы.

«"На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал дипломат. Он добавил, что Россия считает опасной и непредсказуемой подобную безрассудную линию поведения.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что НАТО подталкивает Киев к продолжению войны, а не к переговорам.

