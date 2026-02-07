Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 7 февраля 2026Мир

Посол обвинил Европу в подготовке населения к конфликту с Россией

Посол Гончар: Европа готовит население к вооруженному конфликту с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Pixabay

Посол РФ в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости обвинил Европу в подготовке населения к конфликту с Россией.

По его словам, европейские страны стремительно милитаризируются, экономика переводится на военные рельсы.

«"На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал дипломат. Он добавил, что Россия считает опасной и непредсказуемой подобную безрассудную линию поведения.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что НАТО подталкивает Киев к продолжению войны, а не к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Европейская сторона пожаловалась на сделанную из-за Украины ошибку

    В Москве на Берсеневской набережной нашли клад из серебряных монет

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти избили гражданского

    Симоньян учредила премию для хороших людей

    В Москве иномарка слетела с эстакады и рухнула на машины внизу

    Слуцкий призвал США сделать выводы о Зеленском

    В ряде районов Запорожской области отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok