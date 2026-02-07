Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 7 февраля 2026Мир

Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

Президент Латвии пожелал успеха на Олимпиаде Украине, не упомянув сборную Латвии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Сборная Латвии на Олимпиаде

Сборная Латвии на Олимпиаде. Фото: Matthew Stockman / Getty Images

В Латвии разгорелась дискуссия после того, как президент страны Эдгарс Ринкевичс публично пожелал успехов на Олимпийских играх сборной Украины, не упомянув латвийских спортсменов. Высказывание вызвало волну критики в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Пользователи обратили внимание на то, что глава государства не выразил поддержки национальной команде, расценив это как пренебрежение к собственным спортсменам. В комментариях звучали обвинения в попытке продемонстрировать политическую лояльность Украине и европейским партнерам.

Часть высказываний в соцсетях носила персональный и эмоциональный характер: комментаторы переходили к обсуждению личной жизни президента и его ценностных ориентиров, связывая их с позицией по Олимпиаде.

Ранее Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok