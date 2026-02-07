Президент Латвии пожелал успеха на Олимпиаде Украине, не упомянув сборную Латвии

В Латвии разгорелась дискуссия после того, как президент страны Эдгарс Ринкевичс публично пожелал успехов на Олимпийских играх сборной Украины, не упомянув латвийских спортсменов. Высказывание вызвало волну критики в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Пользователи обратили внимание на то, что глава государства не выразил поддержки национальной команде, расценив это как пренебрежение к собственным спортсменам. В комментариях звучали обвинения в попытке продемонстрировать политическую лояльность Украине и европейским партнерам.

Часть высказываний в соцсетях носила персональный и эмоциональный характер: комментаторы переходили к обсуждению личной жизни президента и его ценностных ориентиров, связывая их с позицией по Олимпиаде.

