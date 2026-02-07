Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:34, 7 февраля 2026Спорт

Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников

Олимпийская чемпионка из Италии одобрила допуск российских лыжников до Олимпиады
Владислав Уткин
Мануэла Ди Чента

Мануэла Ди Чента . Фото: Luca Bruno / AP

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту из Италии Мануэла Ди Чента порадовалась допуску российских лыжников до Олимпиады-2026. Ее слова приводит ТАСС.

«Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться. Хорошо, когда между спортсменами есть соперничество. Это и есть настоящее соревнование», — сказала Ди Чента.

На Олимпиаде-2026 в лыжных гонках Россию представят Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они выступят в нейтральном статусе.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Всего в Играх принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро» и в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыты потери немецкой экономики из-за кризисов

    Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников

    Врач предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем

    На Украине раскрыли предложение США о переговорах с Россией

    В России отреагировали на попытку Японии решить вопрос с Курильскими островами

    Страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

    Россиянка стала проституткой ради снятия родовой порчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok