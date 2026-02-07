Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников

Олимпийская чемпионка из Италии одобрила допуск российских лыжников до Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту из Италии Мануэла Ди Чента порадовалась допуску российских лыжников до Олимпиады-2026. Ее слова приводит ТАСС.

«Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться. Хорошо, когда между спортсменами есть соперничество. Это и есть настоящее соревнование», — сказала Ди Чента.

На Олимпиаде-2026 в лыжных гонках Россию представят Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они выступят в нейтральном статусе.

Всего в Играх принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро» и в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.