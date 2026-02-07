Призывавший к минуте молчания по погибшим бойцам ВСУ блогер покинул Украину

Призывавший к минуте молчания по погибшим бойцам ВСУ блогер выехал в Канаду

Украинский блогер Ярослав Краснов, призывавший к ежедневной минуте молчания по погибшим бойцам ВСУ, покинул страну и выехал в Канаду. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер каждое утро на протяжении 188 дней транслировал в соцсетях минуту молчания, призывая сограждан присоединиться, и заявил, что продолжит заниматься этим и в Канаде, такое решение явилось ему во сне.

Выехал Краснов легально, поскольку власти Украины разрешили уезжать за границу молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет. «Открывают границы, 22 года, я думаю, ехать или не ехать мне за границу… И я тут, я приехал в Канаду, это было такое благословение», — написал блогер.

