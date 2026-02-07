На Украине обратили внимание на часы украинского дипломата за несколько миллионов рублей

УНИАН: Посол Украины в Израиле носит часы за 43 тысячи долларов

На руке у посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука заметили часы, стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. На это обратило внимание украинское агентство УНИАН.

На опубликованной фотографии дипломат одет в вышиванку, а на руке у него, по заявлению агентства, надеты Rolex Cosmograph Daytona — такие часы стоят 43 тысячи долларов (около 3,3 миллиона рублей).

«Вопрос, откуда у скромного украинского дипломата такие деньги, задавать, наверное, бессмысленно», — говорится в сообщении агентства.

В начале декабря сообщалось, что МИД Израиля вызвал Корнийчука за критику слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о президенте России Владимире Путине.