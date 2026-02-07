Реклама

01:53, 7 февраля 2026Мир

Провокация Киева на переговорах разгневала США

SC: США придется диктовать Киеву более жесткие условия на переговорах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Соединенные Штаты Америки (США) раздражены деятельностью киевских властей по срыву мирных переговоров. Украина уже в ближайшее время может столкнуться с более жесткими условиями. Об этом пишет издание Strategic Culture.

В материале отмечается, что из-за происходящего на территории Украины, уже сами украинцы перестали верить в руководство, а киевский режим потерял всякую надежду.

«Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию», — отмечает автор текста.

Американская дипломатия в свою очередь вынуждена балансировать между поддержкой Киева и предотвращением более масштабной войны. В связи с этим, Вашингтону придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы «провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал последствия правления Владимира Зеленского.

