01:21, 7 февраля 2026

В США назвали последствия правления Зеленского

Макгрегор: Европа будет поддерживать Зеленского, пока тот у власти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейские страны будут поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского, пока тот находится у власти. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, жители стран Западной Европы хотят сменить свои правительства, однако нынешние руководители продолжают оставаться у власти.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский остался практически без союзников из-за отсутствия влияния Европы на ход переговоров об урегулировании конфликта.

