В США заявили о потере Зеленским союзников в переговорах по Украине

Макговерн: Зеленский остался один из-за отсутствия влияния ЕС на ход переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский остался практически без союзников из-за отсутствия влияния Европы на ход переговоров об урегулировании конфликта. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что европейских лидеров уже несколько месяцев отодвигают на второй план в мирном процессе. «Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Киеву не имеет смысла полагаться на помощь со стороны Европы, поэтому сейчас Зеленский остался «практически один».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что озвученные российским президентом Владимиром Путиным условия переговоров по Украине остаются в силе.