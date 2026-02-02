Реклама

Медведев высказался об условиях переговоров по Украине

Медведев: Озвученные Путиным условия переговоров по Украине остаются в силе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Условия переговоров по Украине, озвученные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Они [условия] были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИД. (...) И они остаются неизменными», — заявил Медведев.

Он отметил, что переговорные условия носят публичный характер и были ретранслированы Вашингтону во время встречи в Анкоридже.

Ранее Медведев назвал «демонтаж киевского режима» важнейшей задачей для исключения угрозы реванша со стороны Украины. По мнению политика, действующий политический режим на Украине должен исчезнуть для развития и устойчивости международных отношений.

