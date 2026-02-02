Реклама

Россия
11:29, 2 февраля 2026Россия

Медведев назвал важнейшую задачу для исключения угрозы реванша со стороны Украины

Медведев: Угроза реванша со стороны Украины должна быть исключена
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «демонтаж киевского режима» важнейшей задачей для исключения угрозы реванша со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, действующий политический режим на Украине должен исчезнуть для развития и устойчивости международных отношений. При этом он подчеркнул, что Россия не ведет борьбу с украинским народом или украинским государством, а противостоит именно антироссийскому киевскому режиму.

«Вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий — об этом говорить рано, — нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза реванша. Особенно если ей будут способствовать отдельные европейские или иные страны, западные прежде всего», — обозначил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно обязательно наступить на поле боя или после завершения боевых действий.

