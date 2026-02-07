Реклама

13:20, 7 февраля 2026

Раскрыт замысел генсека НАТО в отношении России

SC: Рютте хочет сделать невозможным любое соглашение с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ives Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет сделать невозможным любое соглашение с Россией по Украине, саботируя мирные инициативы. На это обратило внимание Strategic Culture (SC).

По данным издания, произнесенная в Киеве речь Рютте представляет собой «тщательно спланированный шаг, направленный на саботаж переговорных усилий» президента США Дональда Трампа.

«Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении войск [на Украине] может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с Россией невозможным», — утверждается в публикации.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

