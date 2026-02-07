Беляев: Военно-промышленному комплексу Швеции выгоден конфликт на Украине

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что шведский военно-промышленный комплекс получает заметные экономические выгоды на фоне конфликта на Украине, а его возможное завершение не отвечает интересам ряда участников отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, наибольшую выгоду получает компания Saab, которая за последние годы укрепила позиции флагмана всей оборонной промышленности страны. Рост оборонных заказов, как отметил Беляев, усиливает влияние сектора на экономику Швеции в целом, из-за чего мирное урегулирование или резкая смена внешнеполитического курса становятся экономически чувствительными для компаний оборонного сектора.

Посол подчеркнул, что речь идет не только об увеличении объема заказов, но и о структурной роли Saab в оборонных цепочках поставок — от авиационных и подводных программ до систем управления и киберзащиты. Дополнительным фактором роста экспортных доходов, по его словам, стала интеграция Швеции в НАТО, расширившая возможности компании на внешних рынках.

Ранее Беляев заявил, что Швеция с 2022 года передала Киеву помощь на девять миллиардов долларов.