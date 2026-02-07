Реклама

05:28, 7 февраля 2026Мир

Посол заявил об огромных пакетах помощи Украине от одной страны

Беляев: Швеция с 2022 года передала Киеву помощь на девять миллиардов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rick Gold / Capital Pictures / Global Look Press

Швеция с начала СВО на Украине передала Киеву военную помощь на 9 миллиардов долларов. При этом в 2026-2027 годах королевство собирается выделить стране еще 8 миллиардов на закупки вооружений для Украины, привел цифры в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 миллиардов долларов США (из них только военной помощи на 9 миллиардов долларов)», — отметил он.

Беляев также добавил, что Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине, которые оказывают содействие в разминировании, киберзащите, поставках самолетов, систем ПВО. По словам главы дипмиссии, шведское правительство регулярно направляет средства в международные фонды поддержки Киева.

В конце января стало известно, что Европейский союз планирует выделить 145 миллионов евро на помощь Украине из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране. До этого сообщалось, что Австрия выделит Украине дополнительную помощь в размере трех миллионов евро.

В свою очередь, Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины. Осенью 2025 года королевство уже выделило еще 25 миллионов евро на помощь Украине в сфере энергетики.

