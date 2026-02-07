Раскрыты подробности о напавшем на общежитие в Уфе

Shot: С ножом на общежитие в Уфе напал 15-летний подросток по имени Александр

На общежитие медицинского университета в Уфе напал с ножом 15-летний подросток по имени Александр. Подробности о злоумышленнике раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, у Александра С. с собой был не только нож, в его арсенале присутствовали перцовый баллончик, кастет и петарда. Сначала несовершеннолетний взорвал петарду, чтобы привлечь к себе внимание, а после набросился на студентов и охрану.

При этом 24-летний мужчина получил химический ожог глаза именно от перцового баллончика. При задержании нападавший сильно ранил себя. На снимках с места происшествия можно видеть кровь. Злоумышленника доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина напал на общежитие медуниверситета в Уфе 7 февраля. Он ранил четырех студентов и двух полицейских. Жизни последних ничего не угрожает.

