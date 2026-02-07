Реклама

Силовые структуры
17:09, 7 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении в Уфе полицейских

МВД: Жизни раненых при нападении на уфимский вуз полицейских ничего не угрожает
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жизни раненых при нападении на уфимский вуз полицейских ничего не угрожает. О состоянии сотрудников правоохранительных органов стало известно РИА Новости.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе нападения на учебное учреждение пострадали двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Мужчина напал на общежитие медуниверситета в Уфе 7 февраля. Он нанес ранения четырем студентам и двум полицейским. Во время задержания нападавший получил ранения и был госпитализирован, его состояние уточняется.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на студентов в общежитии одного из вузов Уфы. По имеющейся информации, подозреваемым является 15-летний подросток.

