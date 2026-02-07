Реклама

Стали известны подробности о напавшем на общежитие российского вуза

На подростка завели уголовное дело по факту нападения на общежитие в Уфе
Екатерина Графская
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на студентов в общежитии одного из вузов Уфы. По данным СК, подозреваемым является 15-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадали несколько студентов, а также два сотрудника полиции, прибывшие на место происшествия. Во время задержания нападавший получил ранения и был госпитализирован, его состояние уточняется.

До этого стало известно, что в Уфе мужчина с ножом напал на общежитие медицинского университета. Ранения получили как минимум шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Уфе семилетний мальчик вышел из дома и исчез.

