Россиян стали обманывать под видом подарков на день рождения

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом подарков на день рождения

Мошенники стали обманывать под видом доставки подарков на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее мошенники использовали иную схему и вступали в контакт с потенциальными жертвами под предлогом доставки букетов и заказов из магазинов. Теперь же они уведомляют о доставке праздничного подарка, не раскрывая имя дарителя. Они просят назвать код получения посылки, который якобы необходим для сверки данных. Таким образом они получают доступ к данным своей жертвы.

Также с недавних пор злоумышленники стали предлагать россиянам вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, сперва они присылают СМС якобы от управляющей компании. В нем сказано, что пользователю готовы вернуть переплату за отопление и предлагают перейти по ссылке, чтобы получить деньги. Она ведет на фишинговый сайт, после чего россияне лишаются денег и дают мошенникам доступ к «Госуслугам».