Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 7 февраля 2026Россия

Россиян стали обманывать под видом подарков на день рождения

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом подарков на день рождения
Вячеслав Агапов

Фото: Radu Bercan / Shutterstock / Fotodom

Мошенники стали обманывать под видом доставки подарков на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее мошенники использовали иную схему и вступали в контакт с потенциальными жертвами под предлогом доставки букетов и заказов из магазинов. Теперь же они уведомляют о доставке праздничного подарка, не раскрывая имя дарителя. Они просят назвать код получения посылки, который якобы необходим для сверки данных. Таким образом они получают доступ к данным своей жертвы.

Также с недавних пор злоумышленники стали предлагать россиянам вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, сперва они присылают СМС якобы от управляющей компании. В нем сказано, что пользователю готовы вернуть переплату за отопление и предлагают перейти по ссылке, чтобы получить деньги. Она ведет на фишинговый сайт, после чего россияне лишаются денег и дают мошенникам доступ к «Госуслугам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok