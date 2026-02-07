Россияне перевернули на себя бутыль с кислотой

Shot: Три человека получили ожоги, перевернув на себя бутыль с азотной кислотой

Три человека получили ожоги, перевернув на себя бутыль с азотной кислотой. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в подмосковном Серпухове.

«46-летний местный житель Владислав с 16-летним сыном и его другом-ровесником доставали сосуд с азотной кислотой с верхней полки в кладовке и случайно разлили ее на себя», — сообщили журналисты.

По их данным, больше всех пострадал мужчина, получивший 70-процентный ожог тела. У его сына поражено 30 процентов, у второго подростка — 10 процентов. Все пострадавшие — в тяжелом состоянии.

