Четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре

В Египте при обрушении стены древнего монастыря Абу-Фана погибли четверо детей

Четверо детей погибли 6 февраля в центральной части Египта в результате обрушения стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана в провинции Эль-Минья. Об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.

Еще двоих детей с различными травмами и в тяжелом состоянии госпитализировали в Маллави. На посетителей упали строительные блоки и огромные камни.

Специалисты установили кордон безопасности вокруг места происшествия.

