Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:12, 7 февраля 2026Мир

Четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре

В Египте при обрушении стены древнего монастыря Абу-Фана погибли четверо детей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Четверо детей погибли 6 февраля в центральной части Египта в результате обрушения стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана в провинции Эль-Минья. Об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.

Еще двоих детей с различными травмами и в тяжелом состоянии госпитализировали в Маллави. На посетителей упали строительные блоки и огромные камни.

Специалисты установили кордон безопасности вокруг места происшествия.

Еще осенью на юге Демократической Республики (ДР) Конго произошло самое масштабное обрушение медной шахты, которая работала нелегально. В результате происшествия погибли 32 человека. Момент обрушения попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    В США жестко ответили на слова Стармера о России

    Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

    На Западе заявили о необходимости уступок со стороны Украины

    Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады

    «Шахед» ударил по складу Roshen в Киевской области и попал на видео

    Трамп пригрозил одной стране из-за России

    На Западе испугались решения России и Китая по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok