Россияне съездили в Китай рекордное число раз

РИА Новости: В конце 2025-го россияне съездили в Китай рекордные 746 тысяч раз
Вячеслав Агапов

Фото: Jason Lee / Reuters

В четвертом квартале 2025 года россияне съездили в Китай рекордное число раз. Об этом со ссылкой на статистические данные КНР сообщает РИА Новости.

На фоне открытия безвизового режима в конце 2025-го россияне совершили 745,8 тысячи поездок в Китай. В годовом выражении это число выросло на 40 процентов.

Количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тысячи, а частных визитов — в 1,8 раза, до 231,1 тысячи. Число деловых поездок за год снизилось на четыре процента, до 28,7 тысячи.

За весь 2025-й количество поездок россиян в Китай увеличилось с 1,9 миллиона до 2,47 миллиона. Это второе максимальное значение в истории — выше показатели были в 2019 году (2,6 миллиона).

Китай ввел безвизовый въезд для граждан России с 15 сентября 2025-го. Президент России Владимир Путин назвал решение Поднебесной знаком дружбы и заявил, что инициатива приведет к серьезным последствиям в экономической и гуманитарной сферах. «С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — пообещал глава государства.

