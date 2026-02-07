Шансы комика Сабурова отменить 50-летний запрет на въезд в Россию оценили

ТАСС: Комик Сабуров вряд ли отменит через суд 50-летний запрет на въезд в Россию

Комик из Казахстана Нурлан Сабуров, который получил запрет на въезд в Россию на 50 лет, вряд ли сможет оспорить это решение в судебном порядке. Вероятность подобного исхода очень мала, такие данные предоставили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что отменить запрет через суд артист смог бы только в том случае, если пересмотрят решение о привлечении его к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

«Это решение было принято в мае 2025 года. Поэтому срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом», — указал собеседник агентства.

Учитывая сроки обжалованя решения, Сабурову нужно подать жалобу в кассационный суд общей юрисдикции. Но такой сценарий сработает, только если у комика есть основания для отмены постановления. Таковыми являются нарушения норм при привлечении человека к ответственности.

«Если правонарушение действительно имело место, то это постановление не отменят. Такова практика российских судов», — резюмировал источник СМИ в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что незадолго до задержания Сабурова его жена распродавала вещи. Среди них, в частности, были сумки люксовых марок Hermes и Jacquemus, стоимость которых составила 120 и 40 тысяч рублей соответственно.