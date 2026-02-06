Жена комика Сабурова распродала люксовые вещи незадолго до его задержания

Жена комика Сабурова распродавала люксовые вещи до его задержания во Внуково

Жена стендап-комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, распродавала брендовые вещи в соцсетях незадолго до его задержания. Сторисы появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Среди предметов гардероба оказались сумки люксовых марок Hermes и Jacquemus, стоимость которых составила 120 и 40 тысяч рублей соответственно. Кроме того, к покупке была предложена одежда You wanna, Massimo Dutti, Mage, Lime и других брендов сегмента «мидл» и «массмаркет».

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине.

В мае 2025 года Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево из-за того, что он нарушил сроки миграционного учета. Артиста доставили в миграционный отдел полиции и оштрафовали на пять тысяч рублей.