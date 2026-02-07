Стало известно о запрете лука для некоторых категорий людей

Гастроэнтеролог Чистик: Лук противопоказан при гипертонии, астме и гепатите

Врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в разговоре с РИА Новости перечислила категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу лук.

Овощ нельзя есть при гипертонии, астме, гепатите, циррозе и аритмии. Причиной является свойство лука повышать давление.

Также, по словам Чистик, ограничивать употребление лука стоит при гастрите, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника и болезнях почек и сердца.

Ранее ученые провели эксперимент и выяснили, что добавление пюре манго в рацион помогает снизить воспаление и восстановить мышцы во время регулярных физических нагрузок.

А кожура груши может играть важную роль в защите кишечника от воспаления.