20:12, 7 февраля 2026Силовые структуры

Цыгане обманом отняли дом у российской пенсионерки и довели ее до инсульта

Цыгане обманом отняли дом у пенсионерки в Краснодаре
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Baza

Цыгане обманом отняли дом у пенсионерки в Краснодаре и довели ее до инсульта. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в январе 2025 года 79-летней россиянке Нине стало плохо на улице, и она попросила прохожего вызвать такси. В ответ мужчина предложил подвезти ее сам, и вместо дома пожилая женщина оказалась у цыган.

Там Нину встретила Татьяна, которая вела себя любезно и предложила гостье пожить у нее, узнав, что та одинока. Пенсионерка согласилась и поселилась в одной из комнат. Документы и банковские карты она спрятала внутри дивана, на котором спала.

Через некоторое время Татьяна уговорила Нину подписать договор якобы об опеке, который на самом деле оказался дарственной на дом. Через несколько месяцев женщина захотела уехать, но злоумышленница стала ее отговаривать, а затем заявила, что дом ей больше не принадлежит.

Возмущенная Нина все-таки вернулась домой, где ее ждал беспорядок. Кроме того, пенсионерка поняла, что потеряла документы и карты, а в банке выяснилось, что с ее счетов сняли более миллиона рублей.

Вскоре цыгане приехали к Нине домой, чтобы отпраздновать старый Новый год, и в этот же день у нее случился инсульт. Тогда соседи россиянки обратились в Следственный комитет и МВД. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее под Воронежем цыгане взяли в рабство россиянина и попытались отправить его на специальную военную операцию (СВО) ради выплат. Однако реализовать этот план им не удалось.

