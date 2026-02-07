Реклама

18:29, 7 февраля 2026Бывший СССР

Украинец напал с ножом на сотрудников военкомата

Украинец ранил ножом двух сотрудников военкомата в Харькове
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Skrypnykov Dmytro / Reuters

Житель Харькова ранил ножом двух сотрудников военкомата в Харькове. Как сообщает пресс-служба региональной полиции в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), нападение произошло во время попытки к бегству.

«В Салтовском районе Харькова при проведении мобилизационных мероприятий мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а впоследствии достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования — украинский аналог военкоматов, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Вскоре после этого украинец был задержан. Ему предъявили обвинения в насилии в отношении должностного лица. Мера пресечения ему пока не избрана.

Тем временем в Хмельницком женщина в ходе конфликта с сотрудником территориального центра ТЦК сорвала с него боди-камеру и выбросила. Отмечается, что в конфликте участвовали несколько женщин.

