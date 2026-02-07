Реклама

В России отреагировали на попытку Японии решить вопрос с Курильскими островами

Депутат Новиков: Спор о принадлежности Курильских островов для России неприемлем
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Разговор о мирном договоре между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов является лишь способом в очередной раз возбудить виток проблем на межгосударственном уровне, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония намерена решить вопрос территориальной принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с РФ. Политик признала, что текущие отношения Токио и Москвы тяжелые, однако ряд вопросов между странами остается нерешенным.

Депутат указал, что если премьер-министр имеет в виду, что Токио созрело признать реальности, сложившиеся по итогам Второй мировой войны, то такому решению можно аплодировать и подписывать мирный договор. Если же под нерешенностью проблем имеется в виду желание доказать, что эти острова или их часть должны переместиться на политическую карту Японии, то для России это неприемлемо, подчеркнул Новиков.

«В этом случае разговор о мирном договоре между Россией и Японией является лишь способом под благовидным предлогом в очередной раз возбудить виток проблем на межгосударственном уровне. В таком случае речь идет не о желании урегулировать проблему, а о попытке пересмотреть те реалии, которые сложились в результате разгрома милитаристской Японии, выступавшей союзницей гитлеровской Германии», — сказал парламентарий.

В 2024 году правительство Японии назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД подчеркивалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий».

