В российском городе пенсионерка ограбила квартиру по указанию мошенников

В Петербурге пенсионерка ограбила квартиру по указанию телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге пожилая женщина ограбила квартиру, действуя по указанию телефонных мошенников. Пенсионерка была уверена, что участвует в некой операции, однако в реальности стала фигуранткой уголовного дела о разбое. Об этом сообщается в Telegram-канале «78».

Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Возрождения. В квартиру 72-летней петербурженки пришла незнакомка, представившаяся соседкой и попросившая о помощи. Оказавшись внутри, гостья внезапно бросилась к шкафу, забрала 80 тысяч рублей, а уходя, схватила на кухне нож, чтобы хозяйка не попыталась ее остановить.

Уже на следующий день подозреваемую задержали в квартире на улице Победы. Ею оказалась 74-летняя жительница Петербурга. Как установили правоохранители, женщина действовала по указаниям телефонных аферистов, которые убедили ее, что она выполняет задание в рамках «спецоперации».

Сама пенсионерка считала, что помогает неким службам, однако теперь ей предстоит отвечать перед законом. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о разбое, при этом следствие также проверяет действия мошенников, вовлекших ее в преступление.

