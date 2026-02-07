Реклама

06:55, 7 февраля 2026

В США раскритиковали генсека ООН

Уолтц: Генсеку ООН Гутерришу надо было вводить реформы в первые годы на посту
Александра Синицына
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США раскритиковали генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша за то, что он решил вводить реформы во всемирной организации лишь в конце своего срока, а не в первые годы на посту. В то же время в Вашингтоне поддерживают его стремления, об этом в интервью агентству Reuters заявил американский постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц.

«Это важный шаг, хотя и недостаточно масштабный. Хотелось бы, чтобы генеральный секретарь сделал это в первый или второй годы на посту, а не на девятый год», — подчеркнул дипломат.

Такую оценку Уолц дал инициативе Гутерриша «ООН-80». Генсек разработал эту программу реформ в марте 2025 года, чтобы модернизировать организацию и сократить расходы.

Ранее Гутерриш призвал сражаться на спортивной площадке вместо поля боя. Таким образом на открытии Олимпиады он призвал к соблюдению олимпийского перемирия.

