23:50, 6 февраля 2026Спорт

Генсек ООН призвал сражаться на спортивной площадке вместо поля боя

Гутерриш: Сражения должны происходить на спортивной площадке, а не на поле боя
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии Олимпиады призвал к соблюдению олимпийского перемирия.

По его словам, сражения должны происходить «на спортивной площадке, а не на поле боя».

Генсек подчеркнул, что Олимпийские и Паралимпийские игры являются «маяком надежды» и «праздником человеческого потенциала», где «правят командная работа, честная игра и взаимное уважение».

«Благодаря вашей преданности делу и упорству мы видим, каким может быть объединенный мир, и чего человечество способно достичь, когда стремится к лучшему», — отметил генсек ООН.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В Играх учувствуют более 2900 спортсменов из 92 стран.

На Олимпиаде в Италии будет 13 спортсменов из России, которые поборются за награды в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению Международного олимпийского комитета, они выступят в нейтральном статусе.

