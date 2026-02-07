Реклама

7 февраля 2026

Вероятность поставки шведских истребителей Киеву оценили

Посол Беляев: Сделка по шведским истребителям Gripen c Киевом маловероятна
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Tom Little / Reuters

Сделка по поставке Киеву шведских истребителей Gripen маловероятна, так как на нее нет денег ни у Украины, ни у Швеции, ни у Европейского союза (ЕС). Так вероятность договоренности оценил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, его слова передает РИА Новости.

«На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится», — заявил дипломат.

По оценкам Беляева, переход на шведские истребители обойдется Киеву в десятки миллиардов долларов, что невозможно без масштабного и устойчивого внешнего финансирования. «При этом ни ЕС, ни отдельные страны-доноры, включая Швецию, не готовы взять на себя обязательства по оплате данной сделки. Отсюда — маниакальное стремление Стокгольма использовать для оплаты Gripen для Украины замороженные в Европе российские активы», — рассказал посол и добавил, что использовать такую схему у страны пока не получается.

Ранее Словакия отказалась оказывать военную помощь Киеву. Руководство страны четко обозначило свою политику с акцентом на поставках гуманитарной помощи и дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

