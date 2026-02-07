Реклама

05:20, 7 февраля 2026Бывший СССР

Власти Молдавии забили тревогу из-за появления неизвестного дрона

МИД Молдавии: В селе София рядом с границей Украины обнаружили неизвестный дрон
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Полиция Республики Молдова / Facebook

В селе София в Дрокиевском районе Молдавии обнаружили неизвестный дрон. Об этом рассказали в полиции страны, а в министерстве иностранных дел осудили этот инцидент, назвав его нарушением воздушного пространства страны, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Беспилотник лежал на открытой местности неподалеку от населенного пункта, он был направлен в сторону села Лазо. Расстояние от места нахождения дрона до украинской границы по прямой составляет порядка 36 километров.

«Министерство иностранных дел Республики Молдова решительно осуждает любой инцидент, который может представлять собой нарушение воздушного пространства страны и потенциальную угрозу безопасности граждан», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Министерство пообещало следить за дальнейшими событиями «в координации с компетентными национальными учреждениями».

Отмечается, что еще один дрон упал на территории республики 22 января, на домохозяйство в селе Крокмаз. Местные СМИ полагают, что за все время конфликта на Украине российская сторона запустила около 20 беспилотников, которые упали в Молдавии.

