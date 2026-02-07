Военная полиция в российском регионе нашла схрон ВСУ с гранатометами

Минобороны РФ: Патруль ВП обнаружил схрон ВСУ с гранатометами в Курской области

Патруль военной полиции группировки «Север» обнаружил схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тремя гранатометами и боеприпасами в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Схрон был обнаружен в подвале одного из домов. Кроме оружия там были личные вещи украинских военнослужащих.

Акцент при патрулировании военной полицией делается на заброшенные здания, территории частных домов, гаражи, подвалы и чердаки. Потому что именно в таких местах ВСУ делали схроны для диверсионно-террористических групп.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала общее число найденных пропавших без вести в курском приграничье после вторжения ВСУ. Только с 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения.