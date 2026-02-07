Реклама

14:30, 7 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем

Врач Лебедь назвала головокружение и слабость предвестниками проблем с сердцем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Виктория Лебедь рассказала, какие симптомы считаются ранними предвестниками сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор отметила, что на начинающиеся проблемы с сердцем могут указывать головокружение, обмороки и слабость без видимой причины. Объясняются подобные симптомы недостаточным кровоснабжением мозга. Также, по словам Лебедь, о надвигающихся проблемах с сердцем могут говорить учащенное или неритмичное сердцебиение и одышка.

Кроме того, о них может сигнализировать чувство нехватки воздуха. Как правило, оно возникает при наличии провоцирующих факторов, например, при физической нагрузке, но иногда оно может появиться и в состоянии покоя.

Задолго до инфаркта может возникнуть боль в груди, добавила кардиолог. «Насторожить должна давящая, жгучая или сжимающая боль, которая отдает в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину и обычно провоцируется физической нагрузкой или стрессовой ситуацией. Также проверить сердце стоит при появлении дискомфорта в груди после еды и при выходе на улицу в холодное время года», — посоветовала Лебедь.

К другим тревожным сигналам проблем с сердцем она отнесла беспричинные отеки ног и лодыжек и повышенное артериальное давление, которое сложно контролируется с помощью лекарств.

Ранее кардиолог и диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. По ее мнению, лучше всего зимой выбирать напитки с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и других пряностей.

