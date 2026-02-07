Реклама

10:34, 7 февраля 2026Культура

Звезда «Ворониных» госпитализирована с нарушением сердечного ритма

Mash: Анна Фроловцева попала в больницу с аритмией после жалоб на боль в груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актриса Анна Фроловцева, известная по российскому сериалу «Воронины», попала в больницу с выраженной аритмией после жалоб на боль в груди — сейчас ее состояние стабилизировано, но она остается под наблюдением врачей. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 77-летней артистке стало плохо поздно ночью. Прибывшая скорая помощь выявила серьезное нарушение сердечного ритма, после чего актрису доставили в стационар. В больнице Фроловцева провела несколько дней, где медики смогли нормализовать ее состояние, после чего она была выписана.

В августе актриса уже обращалась за медицинской помощью из-за болей в груди. Тогда у нее было выявлено злокачественное новообразование, которое впоследствии удалили хирургическим путем. После операции Фроловцева прошла курс гормональной терапии и химиотерапии.

Ранее другая звезда сериала «Воронины» — Екатерина Волковасменила имидж, чем вызвала споры в сети.

